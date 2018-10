Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Astrazeneca vor Zahlen zum dritten Quartal von 6000 auf 6400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem Pharmakonzern dürfte die Rückkehr zu einem soliden Umsatzwachstum gelungen sein, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Medikamenten-Pipeline weiterhin stark. Die Briten seien sein bevorzugter Branchenwert in der Europäischen Union./la/gl Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-10-08/10:21

ISIN: GB0009895292