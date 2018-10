Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LafargeHolcim vor Zahlen zum dritten Quartal von 49 auf 47 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Baustoffkonzerns dürften uneinheitlicher als ursprünglich erwartet ausfallen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund negativer Währungseffekte und zunehmend schwacher Geschäfte in Lateinamerika habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert./edh/gl Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-10-08/10:22

ISIN: CH0012214059