Die Deutsche Bank hat die Einstufung für GlaxoSmithKline vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1525 Pence belassen. Der Gegenwind von Seiten der Profitabilität und negative Währungseffekte in den Schwellenländern dürften das Gewinnwachstum (EPS) deutlich geschmälert haben, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil könnten die Anleger ihren Blick allmählich schon auf das neue Jahr richten. Dann drohe Druck durch Nachahmer- Versionen des Asthma-Medikaments Advair./la/gl Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-10-08/10:23

ISIN: GB0009252882