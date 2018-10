Die Deutsche Bank hat die Einstufung für LafargeHolcim vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 47,30 Franken belassen. Dank einer niedrigeren Vergleichsbasis vor allem im Nahen Osten und in Afrika dürfte sich das Gewinnwachstum (Ebitda) noch einmal beschleunigt haben, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch bleibt Marchand skeptisch, ob der Baustoffkonzern das für dieses Jahr angepeilte Ertragsziel noch erreicht./la/gl Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-10-08/10:25

ISIN: CH0012214059