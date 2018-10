Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die Puma-Aktie vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Ein verlangsamtes Wachstum des Sportartikelherstellers im dritten Quartal sollte nicht überraschen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. In Europa seien die Marktbedingungen wohl schwierig, während sich die Geschäfte in Amerika und Asien gesund entwickelt haben dürften./tih/edh Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-10-08/15:58

ISIN: DE0006969603