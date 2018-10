Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Ein Rückgang der Renovierungstätigkeiten oder der weltweiten Investitionsausgaben würde die Gewinnkennziffern des französischen Baustoffkonzerns am stärksten belasten, schrieb Analystin Alejandra Pereda in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil seien die Aktien attraktiv bewertet und der jüngste Ausverkauf sei übertrieben gewesen./la/gl Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-10-08/16:12

ISIN: FR0000125007