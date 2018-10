Die US-Bank JPMorgan hat Commerzbank von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, aber das Kursziel auf 10,50 Euro belassen. Die Commerzbank zähle zu den Geldhäusern, die am stärksten von wieder steigenden Zinsen profitieren würden, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies werde in den Konsensprognosen jedoch nicht mehr berücksichtigt. Auch komme das Management bei den Kosten voran. Er betrachte das Verhältnis von Chancen und Risiken nun positiver./bek/gl Datum der Analyse: 09.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-10-09/07:52

ISIN: DE000CBK1001