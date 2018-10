Die Commerzbank hat das Kursziel für Grand City Properties von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der deutsche Wohnimmobiliensektor mache mit Blick auf das Jahr 2019 einen attraktiven Eindruck, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an und verschob außerdem den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft. Seine "Top Picks" bleiben aber die beiden Kaufempfehlungen Deutsche Wohnen und LEG./tih/gl Datum der Analyse: 09.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-10-09/16:01

ISIN: LU0775917882