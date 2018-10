Solvesta AG: Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der Solvesta Fensterprofil Verwaltungs- und Beratungs GmbH geplant DGAP-Ad-hoc: Solvesta AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Solvesta AG: Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der Solvesta Fensterprofil Verwaltungs- und Beratungs GmbH geplant 09.10.2018 / 19:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Solvesta AG: Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der Solvesta Fensterprofil Verwaltungs- und Beratungs GmbH geplant München, 9. Oktober 2018 - Solvesta AG: Die Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN DE000A12UKD1; Primärmarkt der Börse Düsseldorf), hat sich mit der Luxor Investment UG mit Sitz in München über einen Verkauf ihres Mehrheitsanteils an der Solvesta Fensterprofil Verwaltungs- und Beratungs GmbH mit Sitz in München an die Luxor Investment UG zu einem Kaufpreis von rund EUR 1.040.000,00 geeinigt. Die Solvesta Fensterprofil Verwaltungs- und Beratungs GmbH ist die Muttergesellschaft der Helima-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wuppertal. Der Vertragsabschluss bedarf noch der Beurkundung. Da die Beurkundung noch nicht erfolgt ist, ist die Einigung noch nicht rechtsverbindlich. Die Beurkundung findet voraussichtlich am 11. Oktober 2018 statt. Der Vorstand Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Telefon: +49 (0) 89 5526689-0 Telefax: +49 (0) 89 5526689-99 Homepage: www.solvesta.eu E-Mail: info@solvesta.eu 09.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Deutschland Telefon: 089 55266890 Fax: 089 552668999 E-Mail: info@solvesta.eu Internet: www.solvesta.eu ISIN: DE000A12UKD1 WKN: A12UKD Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 731867 09.10.2018 CET/CEST

