OHB SE: OHB Italia schließt Vertrag in Höhe von EUR 168,2 Mio. für die Realisierung eines Erdbeobachtungssatelliten mit Luxemburg ab DGAP-Ad-hoc: OHB SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge OHB SE: OHB Italia schließt Vertrag in Höhe von EUR 168,2 Mio. für die Realisierung eines Erdbeobachtungssatelliten mit Luxemburg ab 10.10.2018 / 11:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 10. Oktober, 2018. Vertreter der OHB Italia SpA, eine Tochtergesellschaft des Bremer Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124), haben heute einen Vertrag mit der Luxemburgischen Regierung - Ministerium für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten, Direktion Verteidigung - mit einem Volumen von EUR 168,2 Mio. unterzeichnet. Im Rahmen dieses Vertrages wird OHB Italia einen hochauflösenden optischen Satelliten realisieren. Kontakt: Investor Relations Martina Lilienthal Tel.: +49 421 - 2020-720 Fax: +49 421 - 2020-613 E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de Corporate Communications Günther Hörbst Tel.: +49 421 - 2020-9438 E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de 10.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Karl-Ferdinand-Braun-Str. 8 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 (0)421 2020 8 Fax: +49 (0)421 2020 613 E-Mail: ir@ohb.de Internet: www.ohb.de ISIN: DE0005936124 WKN: 593612 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 731997 10.10.2018 CET/CEST

ISIN DE0005936124

AXC0115 2018-10-10/11:02