Fernheizwerk Neukölln AG: Nachfolgeregelung für den Vorstand DGAP-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Personalie Fernheizwerk Neukölln AG: Nachfolgeregelung für den Vorstand 10.10.2018 / 14:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT WKN: 576790 ISIN: DE0005767909 Ad-Hoc-Meldung gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt an die Medien am 10. Oktober 2018 um 14.00 Uhr _______________________________________________________________________________________ Nachfolgeregelung für den Vorstand der Fernheizwerk Neukölln AG Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 10. Oktober 2018 Herrn Alf Geßner mit Wirkung ab 1. Januar 2019 zum alleinigen Vorstand der Fernheizwerk Neukölln AG bestellt. Herr Geßner, derzeit noch Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft, wird mit Beginn seines Vorstandsamts sein Aufsichtsratsmandat niederlegen. Mit Ende des Jahres 2018 wird das Vorstandsamt von Herrn Ulrich Rheinfeld planmäßig enden. Berlin, den 10. Oktober 2018 FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT Der Vorstand Weigandufer 49 - 12059 Berlin 10.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fernheizwerk Neukölln AG Weigandufer 49 12059 Berlin Deutschland Telefon: +49-(0)30-688-9040 Fax: +49-(0)30-681-2050 E-Mail: info@fhw-neukoelln.de Internet: www.fhw-neukoelln.de ISIN: DE0005767909 WKN: 576790 Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 732133 10.10.2018 CET/CEST

