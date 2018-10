Die NordLB hat Wirecard nach Bekanntgabe der Geschäfts-"Vision 2025" auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Ziele des Zahlungsabwicklers hätten die zuvor getätigten Aussagen von Vorstandschef Markus Braun bestätigt, wonach das Wachstum sich in den nächsten zehn Jahren noch dynamischer als in der Vergangenheit fortsetzen und der Gewinn sich überproportional zum Umsatz entwickeln soll, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Ziel hält Donie angesichts des gewaltigen Marktpotenzials durchaus für realistisch./ajx/la Datum der Analyse: 10.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007472060