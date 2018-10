Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta026/10.10.2018/15:45) - Die Snowbird AG ist sowohl zahlungsunfähig als auch überschuldet und sieht sich deshalb gezwungen, zeitnah einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Die Ermittlungen des neuen Vorstandes, der am 05.09.2018 nach längerer Führungslosigkeit der Gesellschaft durch den gerichtlich bestellten Aufsichtsrat bestellt wurde, haben ergeben, dass die bei der Gesellschaft noch vorhandenen liquiden Mittel nicht ausreichen, um aktuell fällige Verbindlichkeiten zu bedienen. Die Gesellschaft ist deshalb zahlungsunfähig. Darüber hinaus ist es nicht gelungen, Kontakt zu den Beteiligungen der Gesellschaft in Hongkong (Zwischenholding) und China (operative Gesellschaften) herzustellen. Daher muss davon ausgegangen werden, dass die Gesellschaft die Kontrolle über diese Beteiligungen verloren hat. Diese sind daher bei der Erstellung einer Überschuldungsbilanz nach den Regelungen der Insolvenzordnung als wertlos zu betrachten. Aus diesem Grund ist die Gesellschaft auch überschuldet.



Das Ziel des Vorstands ist es, in Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter und mit Unterstützung eines Aktionärs die Gesellschaft über einen Insolvenzplan zu sanieren und zu rekapitalisieren. Insbesondere soll die Börsennotierung der Gesellschaft aufrecht erhalten werden.



(Ende)



Aussender: Snowbird AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: plaggemars@snowbird-ag.net Website: www.snowbird-ag.net



ISIN(s): DE000A1PHEL8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1539179100144



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 10, 2018 09:45 ET (13:45 GMT)