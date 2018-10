Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ceconomy nach der dritten Gewinnwarnung in Folge auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Nach ihrem Kommentar zur zweiten Gewinnwarnung im September gebe es nun wenig hinzuzufügen, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Aufsichtsrat allerdings sollte nun in Aktion treten und das aktuelle Management ersetzen. Gefragt sei ein Management, dem klar ist, dass die Zentralisierung des Geschäfts und die Veränderung der Unternehmenskultur beim Elektronikeinzelhändler die Kernpunkte für den Geschäftserfolg seien./ck/fba Datum der Analyse: 09.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007257503