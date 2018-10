Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Covestro nach der Ankündigung einer Milliarden-Investiton in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Er glaube, dass der Kunststoffkonzern mit seiner neuen Großanlage zur Produktion des Schaumstoff-Vorproduktes MDI zur rechten Zeit in einen hochattraktiven Wachstumsmarkt investiere, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/fba Datum der Analyse: 09.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144