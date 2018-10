Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Munich Re nach einem Analystentreffen mit dem Vorstandschef der Tochter Ergo auf "Hold" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Die Aussagen von Markus Riess seien zuversichtlich gewesen, schrieb Analyst Panos Koffas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine erfolgreiche Wende beim Versicherer Ergo wäre seines Erachtens der Haupttreiber für eine besonders konstruktive Sicht für ein Investment in die Aktie der Rückversicherer-Gruppe./ck/fba Datum der Analyse: 10.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2018-10-10/17:07

ISIN: DE0008430026