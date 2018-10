Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Ströer nach dem Verkauf des Türkeigeschäfts an den bisherigen Minderheitseigner auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Verkauf verringere das Risikoprofil des Außenwerbespezialisten und setze Managementkapazitäten frei, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx Datum der Analyse: 10.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2018-10-10/17:45

ISIN: DE0007493991