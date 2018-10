EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG / Kapsch TrafficCom soll mit der stationären Kontrolle der deutschen Pkw-Maut beauftragt werden. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Öffentliche Aufträge/Verträge 10.10.2018 Wien - Kapsch TrafficCom hat sich am Vergabeverfahren "Planung, Entwicklung, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung des automatischen ISA- Kontrolleinrichtungssystems (Automatische Kontrolle)" zur Kontrolle der deutschen Infrastrukturabgabe ("Pkw-Maut") beteiligt. Die zuständige Vergabestelle hat Kapsch TrafficCom über die Absicht benachrichtigt, den Vertrag mit MTS Maut & Telematik Services GmbH, einer 100 prozentigen Tochtergesellschaft von Kapsch TrafficCom AG, zu schließen. Der Zuschlag kann bei planmäßiger Vorabinformation der unterlegenen Bieter frühestens am 22. Oktober 2018 erteilt werden. Lösen diese durch Inanspruchnahme vergaberechtlichen Rechtsschutzes ein Zuschlagsverbot aus, muss darüber hinaus der Ausgang des vergaberechtlichen Rechtsschutzverfahrens abgewartet werden. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit von zwölf Jahren ab Beginn der Erhebung der Infrastrukturabgabe. Die Bundesrepublik Deutschland kann den Vertrag einmalig um drei Jahre oder dreimalig um jeweils ein Jahr (also auf insgesamt maximal 15 Jahre) verlängern. Außerdem ist die Bundesrepublik Deutschland berechtigt, optionale Leistungen abzurufen. Je nach Abruf optionaler Leistungen ist ein Auftragsvolumen von (über die gesamte Laufzeit) unter EUR 100 Mio. bis zu EUR 120 Mio. möglich. Während das rechtliche Eigentum an den Anlagen zur Mautkontrolle mit Installation an die Bundesrepublik Deutschland übergeht, verbleibt das wirtschaftliche Eigentum während der Vertragslaufzeit bei Kapsch TrafficCom Group. Die Durchsetzung und Verfolgung bei Mautverstößen ist nicht vom Leistungsumfang erfasst und wird durch die zuständigen deutschen Behörden oder gesondert beauftragte Dritte wahrgenommen. Rückfragehinweis: Alf Netek Chief Marketing Officer & Press Officer Kapsch AG Am Europlatz 2, 1120 Vienna, Austria Phone: +43 50811 1700 E-mail: alf.netek@kapsch.net Alexandra Vieh Head of Marketing and PR, Global Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich Phone +43 50 811 1728 alexandra.vieh@kapsch.net Hans Lang Investor Relations Officer Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2, 1120 Vienna, Austria Phone: +43 50 811 1122 E-mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0323 2018-10-10/22:07