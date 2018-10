Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta008/11.10.2018/08:00) - * Dr. Hans Volkert Volckens scheidet vorzeitig als CFO aus dem Vorstand der Gesell-schaft aus. * Keegan Viscius mit 1. November 2018 neu im Vorstand. * Mandat des CEO bis 31.Dezember 2021.



Der Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") und Dr. Hans Volkert Volckens haben sich vor dem Hintergrund der beendeten Fusionsgespräche mit der IMMOFINANZ AG und der anschließenden Veräußerung der von der IMMOFINANZ Gruppe an der CA Immo gehaltenen Beteiligung in Höhe von 26% an einen von Starwood Capi-tal verwalteten Luxemburger Fonds auf eine einvernehmliche Beendigung der Vorstandstätigkeit geeinigt. Dr. Volckens hat mit Ablauf des 10. Oktober 2018 sein Vorstandsmandat niedergelegt, um sich beruflich neu zu orientieren. Dr. Volckens hatte Ende September 2016 die Aufgabe übernommen, neben der üblichen Verantwortung für die Ressorts eines Finanzvorstandes zu-sätzlich alle fusionsbedingten Sonderaufgaben wahrzunehmen, um die Interessen der CA Immo im Zuge der Fusionsgespräche mit der IMMOFINANZ AG bestmöglich zu vertreten und zu wah-ren. Über seine Nachfolge wird der Aufsichtsrat innerhalb der nächsten Wochen beraten.



Das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Andreas Quint, der interimistisch die Agenden des Fi-nanzvorstands übernehmen wird, wurde vorzeitig bis zum 31. Dezember 2021 verlängert.



Darüber hinaus wird Keegan Viscius, langjähriger Senior Vice President von Starwood Capital Group, mit 1. November 2018 in den Vorstand von CA Immo wechseln und als Chief Invest-ment Officer ("CIO") den Bereich Investment und Asset Management übernehmen. Keegan Viscius ist seit mehr als sechs Jahren als Senior Vice President von Starwood für Immobilien-Investitionen in Europa zuständig.



