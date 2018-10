Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte unter anderem saisonal bedingt schwächer ausfallen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Stahlkonzern sprächen unterdessen die Bewertung, die Barmittelbestände und der Anteil an Aurubis, der 18 Euro je Aktie ausmache. Zudem sei Salzgitter einer der Profiteure der Konsolidierung des europäischen Stahlgeschäfts, da Kunden Alternativen außerhalb der fusionierenden Konzerne suchen dürften./mf/gl Datum der Analyse: 11.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

