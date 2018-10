Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Patrick Hummel wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Erhöhung des Anteils am Joint Venture mit der chinesischen Brilliance als positiv. Damit werde sich längerfristig die hohe Profitabilität der Produktion in China entsprechend auf die Gewinne des Autokonzerns auswirken. Kurzfristig seien die Effekte begrenzt, da die neue Eigentümerstruktur erst ab 2022 in Kraft trete./mf/gl Datum der Analyse: 11.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-10-11/12:50

ISIN: DE0005190003