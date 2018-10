Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Schneider Electric im Vorfeld der Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der französische Elektrontechnikkonzern dürfte in den Kernsegmenten weiterhin stark gewachsen sein, wenn auch nicht mehr ganz im Tempo des zweiten Quartals, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2018 bis 2020 habe er unterdessen leicht zurückgenommen./mf/gl Datum der Analyse: 11.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

