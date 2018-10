Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die am Montag auf dem Kapitamarkttag in London vorgestellte "Vision 2025" des Zahlungsdienstleisters erscheine ambitioniert. schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es bleibe abzuwarten, ob neue Wettbewerber an den Markt kämen und wie sich die Preise von Zusatzdienstleistungen entwickelten./mf/gl Datum der Analyse: 11.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

