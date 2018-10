Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Aktie des Modeunternehmens weise vor dem Kapitalmarkttag im November ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf, schrieb Analystin Helen Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positive Impulse vom Onlinehandel und die Entwicklung auf dem chinesischen Markt zeugten davon, dass die Neuausrichtung von Boss an Fahrt gewinne./mf/gl Datum der Analyse: 11.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-10-11/13:01

ISIN: DE000A1PHFF7