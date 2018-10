Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Beim Investment in Ölwerte spielten Nachhaltigkeitskriterien wie Umwelt- und Sozialstandards sowie eine gute Unternehmensführung für die Anleger eine immer wichtigere Rolle, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem würden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die sich dem Energiewandel verschrieben hätten./edh/gl Datum der Analyse: 11.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00B03MLX29