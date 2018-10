Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Bayer anlässlich neuer Hoffnungen im US-Glyphosat-Prozess auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Dass die zuständige Richterin einem Antrag stattgegeben habe, den Prozess um angebliche Krebsrisiken von Unkrautvernichtern der Bayer-Tochter Monsanto in wesentlichen Teilen neu aufzurollen, bestätige seine Ansicht, dass Bayer eine gute Gewinnchance habe, schrieb Analyst David Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da der Markt dies bislang als nahezu chancenlos angesehen habe, dürfte die Aktie der Leverkusener kurzfristig deutlich anziehen./edh/bek Datum der Analyse: 11.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

