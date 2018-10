Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,20 Euro belassen. Das Investoreninteresse an europäischen Assekuranzen sei ungebrochen groß, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Hauptgründe dafür seien insgesamt attraktive Renditen sowie starke Kapitalpositionen und ein diszipliniertes Kapitalmanagement der Sektorunternehmen. Zu seinen "Top Picks" in der Branche zählten unter anderem Allianz, Swiss Re und Generali./edh/bek Datum der Analyse: 11.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2018-10-11/15:58

ISIN: FR0000120628