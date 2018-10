Die NordLB hat das Kursziel für Gea Group nach einer neuerlichen Gewinnwarnung von 33 auf 28 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Zwar habe der Anlagenbauer für die Lebensmittelindustrie ordentliche Auftrags- und Umsatzzahlen vermeldet, allerdings finde das Wachstum vornehmlich in margenschwachen Produkten statt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei Anlagen für die Milchverarbeitung sei die Situation weiter enttäuschend./bek/la Datum der Analyse: 11.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-10-11/16:02

ISIN: DE0006602006