UMS United Medical Systems International AG: Schlusszahlung auf den Liquidationserlös an die Aktionäre DGAP-Ad-hoc: UMS United Medical Systems International AG / Schlagwort(e): Dividende/Dividende UMS United Medical Systems International AG: Schlusszahlung auf den Liquidationserlös an die Aktionäre 12.10.2018 / 10:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. UMS United Medical Systems International AG i. L.: Schlusszahlung auf den Liquidationserlös an die Aktionäre Hamburg, den 12. Oktober 2018. Der Abwickler der UMS United Medical Systems International AG i. L. (UMS, ISIN DE 0005493654 / WKN 549365) (die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Schlusszahlung auf den Liquidationserlös an die Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Auf jede nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft wird ein Betrag von EUR 0,61 ausgeschüttet. Die Ausschüttung erfolgt am 22. Oktober 2018 durch die depotführenden Kreditinstitute über die Clearstream Banking AG. Eine etwaige Besteuerung der Schlusszahlung auf Ebene der Aktionäre richtet sich u.a. nach den individuellen Verhältnissen bei den einzelnen Aktionären (z.B. danach ob Aktien der Gesellschaft im Privatvermögen oder im Betriebsvermögen gehalten werden). Bei der Schlusszahlung handelt es sich um die Rückzahlung von Nennkapital. Das Unternehmen in Kürze Die UMS United Medical Systems International AG i. L. ist eine im Prime Standard der Deutsche Börse AG gelistete Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft hat am 14. August 2014 ihre Beteiligung an der United Medical Systems (DE), Inc. und damit im Wesentlichen ihr gesamtes Vermögen veräußert. Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. September 2014 hat der Vermögensübertragung zugestimmt. Der Vertrag wurde am 11. November 2014 vollzogen. Mit Vollzug der Vermögensübertragung wurde der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft in die Verwaltung eigenen Vermögens geändert. Auf der Hauptversammlung am 27. April 2015 wurde die Auflösung der Gesellschaft zum 30. April 2015 beschlossen. Kontakt Christian Möller, Tel: (040) 50 01 77-00, Fax: (040) 50 01 77-77, E-Mail: investor@umsag.com 12.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: UMS United Medical Systems International AG Borsteler Chaussee 53 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 - 500 177 - 00 Fax: +49 (0)40 - 500 177 - 77 E-Mail: investor@umsag.com Internet: www.umsag.com ISIN: DE0005493654 WKN: 549365 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 732939 12.10.2018 CET/CEST

