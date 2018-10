Sino-German United AG: Sino-German United AG verliert exklusives Vertriebsrecht für Benediktiner Weißbier DGAP-Ad-hoc: Sino-German United AG / Schlagwort(e): Vertrag Sino-German United AG: Sino-German United AG verliert exklusives Vertriebsrecht für Benediktiner Weißbier 12.10.2018 / 10:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR Sino-German United AG verliert exklusives Vertriebsrecht für Benediktiner Weißbier München, 12. Oktober 2018 - Die Bitburger Braugruppe GmbH hat heute den exklusiven Vertriebsvertrag mit der Sino-German United AG (Frankfurter Wertpapierbörse, ISIN: DE000SGU8886) über den Vertrieb der Weißbiermarke Benediktiner in dem Gebiet der Volksrepublik China zum 15. Oktober 2018 gekündigt. Anlass der Kündigung ist die Nichterreichung vertraglich vereinbarter Ziel- und Mindestmengen. Der Vertrieb der Weißbiermarke Benediktiner generiert den wesentlichen Teil der Umsätze der Sino-German United AG. Sino-German United AG wird zunächst weiterhin den Vertrieb der Weißbiermarke Benediktiner für die Bitburger Braugruppe GmbH in dem Gebiet der Volksrepublik China auf nicht exklusiver Basis übernehmen. **** Ende der Ad hoc-Mitteilung **** Für weitere Informationen: Sino-German United AG Philipp Birnstingl Vorstand/COO Maximilianstraße 54 80538 München Tel: +49 (0) 89 23 88 68 46 E-Mail: info@sgu-ag.de 12.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sino-German United AG Maximilianstraße 54 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 2388 6846 Fax: +49 89 2388 6848 E-Mail: info@sgu-ag.de Internet: www.sgu-ag.de ISIN: DE000SGU8886 WKN: SGU888 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 732977 12.10.2018 CET/CEST

