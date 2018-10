niiio finance group AG startet Einbringung des operativen Geschäfts des Hauptaktionärs DSER DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme niiio finance group AG startet Einbringung des operativen Geschäfts des Hauptaktionärs DSER 12.10.2018 / 11:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Görlitz, 12.10.2018 Ad-hoc-Meldung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR niiio finance group AG - ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833) Ticker: NIIN startet Einbringung des operativen Geschäfts des Hauptaktionärs DSER * Vorstand und Aufsichtsrat beschließen den Verkauf der Tochtergesellschaft meridio matrix GmbH an die DSER GmbH * Nächster Schritt ist die Einbringung des operativen Geschäfts der DSER GmbH in die meridio matrix GmbH * Prozess der Einbringung der DSER in die niiio finance group AG soll bis Jahresende abgeschlossen sein Mit dem Beschluss des Vorstandes und der Bestätigung durch den Aufsichtsrat in enger Abstimmung mit den Gesellschaftern der DSER wurden die ersten Schritte zur Einbringung der Deutschen Software Engineering & Research GmbH ("DSER GmbH") in die niiio finance group AG eingeleitet. Diese Entscheidung sieht im ersten Schritt den Verkauf der meridio matrix GmbH an die DSER GmbH vor. Anschließend wird das operative Geschäft der DSER vollständig dorthin ausgegliedert. In einem nächsten Schritt wird dieser Geschäftsbereich dann in die niiio finance group AG gegen Gewährung von 7.500.000 neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2018 eingebracht. Der Prozess der Einbringung soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Mehr unter: Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance 12.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 733009 12.10.2018 CET/CEST

