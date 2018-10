Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Er rechne bei dem Gabelstaplerhersteller mit einem soliden dritten Quartal, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick dürfte daraufhin bestätigt werden. Nach einem bislang schwachen Kursverlauf in diesem Jahr dürfte dies bei Investoren wieder ermutigend wirken./tih/bek Datum der Analyse: 12.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

