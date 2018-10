EANS-Adhoc: WIENWERT AG / Die WIENWERT AG gibt einvernehmliche Einigung hinsichtlich Geschäftsanteilen bekannt Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Konkurs/Unternehmen/Unternehmenskrise 12.10.2018 Wien - Die WIENWERT AG gibt bekannt, dass im Rahmen des laufenden Konkursverfahrens eine abschließende einvernehmliche Einigung hinsichtlich des im März 2018 erfolgten Aufgriffs der Gesellschaftsanteile an den drei vormals gemeinsamen Projektgesellschaften durch den Immobilienfonds Wohnen Plus SCS SICAV RAIF getroffen worden ist. Rückfragehinweis: MAG. JULIA KENT Milestones in Communication m +43 664 246 90 55 julia.kent@minc.at Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0225 2018-10-12/17:15