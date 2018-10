Die US-Bank Citigroup hat Netflix von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel beträgt 375 US-Dollar. Analyst Mark May sprach in seiner am Freitag vorliegenden Studie von einer "opportunistischen Hochstufung". Nachdem US-Aktien ihre heftigste Talfahrt seit 2016 hinter sich hätten, gebe es wieder einige Schnäppchen. May sieht in dem Streamingdienst hohe Qualität und in der Aktie ein attraktives Aufwärtspotenzial./ck/he Datum der Analyse: 12.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2018-10-12/17:43

ISIN: US64110L1061