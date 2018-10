Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Uniper von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für die Kohlepreise in den beiden kommenden Jahre verdoppelt und entsprechend die Prognosen für die Energiepreise um rund 60 Prozent angehoben, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Montag vorliegenden Studie zur Energieversorgungsbranche. Daraus resultierten deutlich höhere Gewinn- und Dividendenprognosen sowie Kursziele für die von ihm bevorzugten Unternehmen Fortum, Uniper und Verbund. Dabei berücksichtigten seine Schätzungen noch nicht die bis Jahresende wahrscheinliche Übernahme der noch ausstehenden Uniper-Anteile durch Fortum./gl/ajx Datum der Analyse: 12.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-10-15/09:07

ISIN: DE000UNSE018