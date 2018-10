Die Commerzbank hat das Kursziel für MTU vor den am 25. Quartalszahlen erwarteten von 198 auf 195 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das anhaltend starke Instandhaltungs- und Wartungsgeschäft gleiche die Kosten für den Produktionsanlauf des GTF-Triebwerks überdeutlich aus, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar rechne er nicht mit einer Anhebung der Unternehmensziele für 2018, aber die durchschnittlichen Marktschätzungen sollten von den Zahlen für das dritte Quartal Rückenwind bekommen./ajx/ck Datum der Analyse: 15.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

