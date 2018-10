Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Encavis anlässlich eines Zukaufs von 8,50 auf 8,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme eines Solarparks in Spanien sei die bisher größte Akquisition des Unternehmens, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sprach von einer "attraktiven Akquisition" und erhöhte ihre Prognosen für den operativen Gewinn (Ebit) in den Jahren bis 2020./edh/ck Datum der Analyse: 12.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-10-15/10:02

ISIN: DE0006095003