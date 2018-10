Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Philips vor Quartalszahlen von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern mit den Schwerpunkten Medizintechnik und Verbraucherelektronik dürfte am 22. Oktober abermals über ein ermutigendes Umsatzwachstum und über Margen-Fortschritte berichten, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Montag vorliegenden Studie. Vom Kapitalmarkttag am 8. November erwartet er Einblicke in neue Produkte. Auch diese Veranstaltung dürfte stützend für die Aktie sein./gl/ck Datum der Analyse: 15.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-10-15/10:08

ISIN: NL0000009538