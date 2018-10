Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport vor Zahlen zum dritten Quartal von 74 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. In Erwartung etwas schwächerer Verkehrszahlen und negativer Währungseffekte habe er seine Gewinnprognosen für den Flughafenbetreiber der Jahre 2018 bis 2022 leicht reduziert, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis Datum der Analyse: 12.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-10-15/10:13

ISIN: DE0005773303