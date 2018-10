Die Commerzbank hat die Aktien der Aareal Bank mit Blick auf ein Gespräch von Unternehmenschef Hermann Merkens mit der Zeitung "Euro am Sonntag" auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Immobilienfinanzierer sollte über rund 160 Millionen Euro ÜberschüsskKapital für weitere Zukäufe, Sonderdividenden oder Aktienrückkäufe verfügen, schrieb Analyst Michael Dunst in einer am Montag vorliegenden Studie. Merkens hatte in dem Gespräch die Jahresziele bestätigt und sich nach der Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank offen für weitere Akquisitionen gezeigt./gl/mis Datum der Analyse: 15.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-10-15/10:31

ISIN: DE0005408116