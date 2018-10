Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Airbus vor den am 31. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern des Flugzeugbauers dürfte mit von ihm erwarteten 1,45 Milliarden Euro stark ausfallen, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund dafür dürften gestiegene Auslieferungen sein, da sich der Airbus-Geschäftsbereich Zivile Luftfahrt verbessert habe. Leicht gestiegen sein dürfte auch der freie Barmittelfluss (FCF), der sich insgesamt gesehen ab 2018 stark entwickeln sollte./ck/mis Datum der Analyse: 12.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

