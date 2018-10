Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Papier des Diabetes-Spezialisten Novo Nordisk mit "Hold" und einem Kursziel von 272 dänische Kronen wieder in die Bewertung aufgenommen. Trotz des Kursverlustes und des soliden Ergebnisausblicks bis 2022 gebe es noch immer keinen Grund, die Aktie im Portfolio zu haben, schrieb Analyst David Evans in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ziehe die Aktien von Bayer, Merck oder Novartis vor./ck/tih Datum der Analyse: 12.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-10-15/14:05

ISIN: DK0060534915