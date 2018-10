Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche nach aktuellen Studiendaten zum Krebsmedikament Kadcyla auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Alles in allem seien die Daten gut und böten langfristige Wachstumschancen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/tih Datum der Analyse: 15.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-10-15/15:25

ISIN: CH0012032048