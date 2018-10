PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Ergebnis erstes Halbjahr 2018 EQS Group-Ad-hoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Ergebnis erstes Halbjahr 2018 15.10.2018 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Promaxima Immobilien AG - Ergebnis erstes Halbjahr 2018 Luzern, 15. Oktober 2018 - Die Promaxima Immobilien AG konnte ihre Entwicklung im 1. Halbjahr 2018 nicht wie geplant fortsetzen. Eine durch die Tyrol Crystal Assets SPF erwirkte Handelsregistersperre macht die geplante Kapitalerhöhung aktuell nicht durchführbar. Somit konnte der geplante weitere Ausbau des Portfolios nicht realisiert werden. Die Eröffnung der Nachlassstundung über den Aktionär «Schweizer Kredit AG» hatte zur Folge, dass die gewährten Sicherheiten fällig gestellt wurden. Geplante Renovationen, welche mit der Kapitalerhöhung hätten finanziert werden sollen, konnten nicht durchgeführt werden. Aufgrund dieser Tatsachen sah sich der Verwaltungsrat veranlasst, verschiedene Immobilien zu verkaufen. Die Liegenschaften in Fribourg wurden per 1. Juli 2018 veräussert. Das Objekt in Zürich wurde Ende August 2018 verkauft. Die Mietzinseinnahmen betrugen im 1. Halbjahr 2018 CHF 1.573 Mio. (Vorjahresperiode CHF 1.527 Mio.). Die Zunahme der Mieteinnahmen rührt daher, dass einzelne Leerstände besser vermarktet werden konnten. Ein geplanter Liegenschaftsverkauf (Objekt Zurzach) war bereits beurkundet und angezahlt worden. Der Käufer konnte jedoch den Vertrag nicht erfüllen, so dass die Anzahlung verfiel. Dies hatte Mehreinnahmen von CHF 200'000.00 zur Folge. Der Verwaltungsrat rechnet derzeit mit einer kurzfristigen Aufhebung der durch die Tyrol Crystal Assets SPF erwirkten Handelsregistersperre, welche es der Gesellschaft dann wieder ermöglichen wird, sich langfristig auf dem Markt zu refinanzieren und neue Objekte im Rahmen der Unternehmensstrategie zu erwerben. Solange die Handelsregistersperre für die Kapitalerhöhung besteht, sind dem Verwaltungsrat bei der strategischen Weiterentwicklung indessen die Hände weiterhin gebunden. Der vollständige Halbjahresbericht 2018 steht ab heute, 15. Oktober 2018, unter www.promaxima.ch/downloads/ zur Verfügung. Kontakt Oliver Vogel, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IXGTCWXRWA Dokumenttitel: Promaxima Immobilien AG - Ergebnis erstes Halbjahr 2018 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG Bürgenstrasse 9 / C.0.2 6005 Luzern Schweiz Telefon: +41 44 322 80 00 Fax: +41 44 322 80 00 E-Mail: info@promaxima.ch Internet: www.promaxima.ch/ ISIN: CH0306782977 Valorennummer: A2APPZ Börsen: BX Berne eXchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 733513 15.10.2018 CET/CEST

