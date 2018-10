Talanx Aktiengesellschaft: Groß- und Frequenzschäden in der industriellen Sachversicherung führen zu Quartalsverlust im Geschäftsbereich Industrieversicherung DGAP-Ad-hoc: Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung Talanx Aktiengesellschaft: Groß- und Frequenzschäden in der industriellen Sachversicherung führen zu Quartalsverlust im Geschäftsbereich Industrieversicherung 15.10.2018 / 19:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Talanx-Konzern geht nach derzeitigem Stand von einer Großschadenbelastung der Industrieversicherung nach neun Monaten von mehr als 260 Mio. EUR aus. Damit ist bereits zum 30.09.2018 das Großschadenbudget für das Gesamtjahr in der Industrieversicherung voraussichtlich überschritten. Ursächlich sind insbesondere mehrere Großschäden sowie eine ungewöhnlich starke Häufung von Frequenzschäden in der industriellen Sachversicherung. Dies führt im dritten Quartal im Geschäftsbereich Industrieversicherung voraussichtlich zu einem Quartalsverlust vor Steuern in Höhe von mehr als 100 Mio. EUR. Talanx legt die detaillierten 9M-Ergebnisse wie geplant am 12. November vor. Talanx geht für das Gesamtjahr 2018 nunmehr von einem Konzernergebnis in Höhe von rund 700 Mio. EUR aus. Die Eigenkapitalrendite dürfte entsprechend bei rund 8 Prozent und damit auf Höhe des Mindesteigenkapitalrendite-Ziels liegen. Dieser Ergebnisprognose liegt für das vierte Quartal die Annahme einer Großschadenbelastung im Rahmen eines Quartalsbudgets zugrunde. Die Dividendenzahlung für 2018 mindestens auf Vorjahreshöhe ist aus heutiger Sicht weiter gewährleistet. Für das kommende Geschäftsjahr 2019 erwartet Talanx ein Konzernergebnis in Höhe von rund 900 Mio. EUR und damit einen höheren Gewinn als ursprünglich für 2018 geplant. Die Prognosen stehen wie gewohnt unter dem Vorbehalt, dass an den Währungs- und Kapitalmärkten keine Verwerfungen auftreten und Großschäden innerhalb der Erwartungen bleiben. Kontakt: Carsten Werle Leiter Investor Relations HDI-Platz 1 30659 Hannover Tel: 0511/3747 2231 15.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Talanx Aktiengesellschaft HDI-Platz 1 30659 Hannover Deutschland Telefon: +49 511 3747 2227 Fax: +49 511 3747 2286 E-Mail: ir@talanx.com Internet: www.talanx.com ISIN: DE000TLX1005 WKN: TLX100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau Ende der Mitteilung DGAP News-Service 733593 15.10.2018 CET/CEST

