TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschliesst Kapitalerhöhung DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschliesst Kapitalerhöhung 16.10.2018 / 08:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTMACHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN ODER IN DIE USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. München, 16.10.2018 TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschliesst Kapitalerhöhung * Ausgabe von bis zu 8.800.000 Neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht * Bezugsverhältnis von 12: 5 * Bezugspreis wird nach Vorabplatzierung von insgesamt bis zu 10.600.827 Aktien festgelegt Der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "TTL Gruppe") (ISIN DE0007501009), eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Gewerbeimmobilienmarkt, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 21.075.000 Euro um bis zu 8.800.000 Euro auf bis zu 29.875.000 Euro durch Ausgabe von bis zu 8.800.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien sollen gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre aus dem Genehmigten Kapital ausgegeben werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 24. Oktober 2018 veröffentlicht, den Bezugspreis enthalten und sich auf insgesamt 8.781.250 Neue Aktien beziehen. Zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses wurde das Bezugsrecht für 18.750 Neue Aktien ("Aktienspitze") ausgeschlossen. Das Bezugsverhältnis wurde auf 12: 5 festgesetzt. Es berechtigt bestehende Aktionäre während der Bezugsfrist, voraussichtlich vom 25. Oktober 2018 bis 7. November 2018 (jeweils einschließlich), für je 12 bestehende Aktien 5 Neue Aktien zum Bezugspreis zu zeichnen. Die Neuen Aktien sind ab dem am 1. Januar 2018 begonnenen Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt. Die Bezugsrechte für die Neuen Aktien werden voraussichtlich in der Zeit vom 25. Oktober 2018 bis zum 5. November 2018 (jeweils einschließlich) im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse in den Segmenten XETRA Frankfurt Specialist und XETRA gehandelt. Der Bezugspreis des Bezugsangebots ergibt sich aus dem Angebotspreis einer Vorabplatzierung, die vor Beginn der Bezugsfrist, voraussichtlich vom 23. Oktober 2018 bis zum 24. Oktober 2018, erfolgen soll. Dabei sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bis zu 7.125.827 Neue Aktien sowie bis zu 3.475.000 Aktien von bestehenden Aktionären bei ausgewählten Investoren platziert werden. Bis zu 7.107.077 der Neuen Aktien sollen aus Bezugsrechten stammen, die durch Altaktionäre zur Erhöhung des Streubesitzes nicht ausgeübt werden sollen und abgetreten wurden. Weitere 18.750 Neue Aktien entsprechen der Aktienspitze. Ziel der Transaktion ist eine Erhöhung des Streubesitzes auf über 50 Prozent. Die Bankhaus Lampe KG agiert in dieser Transaktion als Sole Global Coordinator und als Bezugsstelle für den Bezugsrechtshandel. Die TTL AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für die weitere Begleitung des starken Wachstums der German Estate Group GmbH & Co. KG, an der die TTL Gruppe maßgeblich indirekt beteiligt ist, sowie für mögliche komplementäre Akquisitionen zur Ergänzung des Beteiligungsportfolios auf Ebene der TTL AG zu nutzen. Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit verbundenen Risiken wird auf den Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot und die Zulassung der Aktien zum Handel im Regulierten Markt (der "Prospekt") verwiesen. Die TTL AG erwartet die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Laufe des heutigen Tages. Er wird unverzüglich nach der erfolgten Billigung unter www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein und darüber hinaus während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft kostenlos zur Verfügung stehen. Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de Disclaimer Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung in oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere sind gemäß dem Securities Act registriert oder es besteht eine Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot wird ausschließlich durch und auf Basis eines noch durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu billigenden und danach veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der TTL AG unter www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein. Zukunftsgerichtete Aussagen Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsbezogene Aussagen" darstellen. Zukunftsbezogene Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollte", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "vorhersagen", "bezwecken" oder "abzielen" oder das Negativ dieser Wörter oder andere Variationen dieser Wörter oder durch vergleichbare Terminologie erkennbar. Zukunftsbezogene Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistungsniveaus, die Leistungsfähigkeit oder Erfolge des Unternehmens oder der Branche wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungsniveaus, der Leistungsfähigkeit oder Ergebnissen, die in solchen zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückt werden oder implizit zum Ausdruck kommen, unterscheiden können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsbezogene Aussagen, die hierin gemacht werden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände zu aktualisieren oder zu überarbeiten. 16.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG ISIN: DE0007501009 WKN: 750100

