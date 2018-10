Accentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien Accentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab 16.10.2018 / 09:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - ACCENTRO Real Estate AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab - Berlin, 16. Oktober 2018. Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, hat ihre am 15. Oktober 2018 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich beendet. Aufgrund der hohen Nachfrage von Investoren wurden insgesamt 2.120.000 Aktien platziert, daher wurde die Kapitalerhöhung von bis zu EUR 1.600.000 auf EUR 2.120.000 erhöht. 2.120.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert und sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 9,50 je Aktie ausgegeben. Der ACCENTRO Real Estate AG fließt damit ein Emissionserlös in Höhe von EUR 20.140.000 vor Provisionen und Kosten zu. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 18. Oktober 2018 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 19. Oktober 2018 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Transaktion wurde durch die Baader Bank Aktiengesellschaft sowie die Quirin Privatbank AG als Joint Bookrunner begleitet. 16.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 733889 16.10.2018 CET/CEST

