Deutsche Geothermische Immobilien AG: Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2017 DGAP-Ad-hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Geothermische Immobilien AG: Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2017 16.10.2018 / 12:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die freiwillige Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2017 am 15.10.2018 abgeschlossen und der Gesellschaft einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Als Grund hierfür benannten die Abschlussprüfer im Wesentlichen Mängel in der Buchhaltung, namentlich Verstöße gegen §§ 238, 239, 257 und 261 HGB. Infolge dessen war es den Abschlussprüfern nicht möglich, hinreichende Sicherheit über die Vollständigkeit der in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten zu gewinnen. Da sich diese Prüfungshemmnisse auch auf die Aussagen des im Jahresabschluss enthaltenen Lageberichts auswirken, können die Abschlussprüfer nicht ausschließen, dass dieser insoweit fehlerhaft ist. Mit Ausnahme dieser Einschränkungen hat die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt. Die Abschlussprüfer weisen zudem darauf hin, dass für den Fall, dass das Immobilienportfolio Rotenburg/Celle der Tochter Deutsche Geothermische Immobilien PI GmbH deutlich später als im dritten Quartal 2019 oder unter dem prognostizierten Wert verkauft wird, die Gesellschaft in Ihrer Existenz gefährdet ist. Das gleiche gelte, soweit laufende Verhandlungen mit (potentiellen) Gläubigern nicht wie geplant verlaufen. Deutsche Geothermische Immobilien AG Der Vorstand Kontakt: Martin Müller Deutsche Geothermische Immobilien AG Kaiserstraße 8 60311 Frankfurt Tel.: +49 (0)69 67 77 99 50 16.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Geothermische Immobilien AG Kaiserstraße 8 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 67779950 Fax: +49 (0)69 67779959 E-Mail: info@dgi.ag Internet: www.dgi.ag ISIN: DE000A161226 WKN: A16122 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 734011 16.10.2018 CET/CEST

