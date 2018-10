KHD Humboldt Wedag International AG: Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats bei KHD DGAP-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Schlagwort(e): Personalie KHD Humboldt Wedag International AG: Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats bei KHD 16.10.2018 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats bei KHD Köln, 16. Oktober 2018 - Der Aufsichtsrat der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Shaohua Jin zum neuen Vorsitzenden gewählt. Herr Jin war am Freitag durch Beschluss des Amtsgerichts Köln für den zuvor zurückgetretenen Aufsichtsrat, Herr Da Hua, zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden. Der bisherige Vorsitzende, Herr Gerhard Beinhauer, wird dem Aufsichtsrat der KHD weiterhin, nunmehr als stellvertretender Vorsitzender, angehören. Zusatzinformationen: ISIN: DE0006578008 WKN: 657800 Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse KHD Humboldt Wedag International AG Colonia-Allee 3 51067 Köln Kontakt KHD Humboldt Wedag International AG Jürgen Luckas Chief Financial Officer Tel.: +49 (0)221 - 6504-1107 E-Mail: juergen.luckas@khd.com Website: www.khd.com 16.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KHD Humboldt Wedag International AG Colonia-Allee 3 51067 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 6504 1500 Fax: +49 (0)221 6504 1409 E-Mail: juergen.luckas@khd.com Internet: www.khd.com ISIN: DE0006578008 WKN: 657800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 734029 16.10.2018 CET/CEST

