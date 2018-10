Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Nestle vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" belassen. Er rechne mit durchwachsenen Resultaten der Konsumgüterhersteller, wobei der Fokus auf der Preisentwicklung in den Industrieländern sowie der Luxusgüter- und Nahrungsmittelnachfrage aus China liege, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hinweise auf höhere Preise könnten zum Jahresende hin zu einer breiteren Sektorrally führen. Bei Nestle falle das Wachstum aus eigener Kraft wohl ungefähr wie in der ersten Jahreshälfte aus - im Schlussquartal sei eine Beschleunigung zu erwarten./gl/ajx Datum der Analyse: 15.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-10-16/14:32

ISIN: CH0038863350